疫情重創航空業　機場7月客運量跌98.6%

新冠肺炎疫情持續，重創全球航空業。香港機場管理局今日(14日)公布香港國際機場上月航空交通量，跟上年同期相比，機場客運量減少98.6%至9.6萬人次、飛機起降量則減少73.2%至9,870架次；貨運亦下跌7.3%至37.2萬公噸。

機管局表示，由於疫情下本港和各地有不同入境限制及檢疫措施，旅客需求疲弱。今年首7個，機場客運量錄得840萬人次，飛機起降量10.4萬架次，分別比去年首7個月下跌81.2%及58.4%，貨運量則下跌9.7%至240萬公噸。而過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別下跌53.3%及36.2%至3500萬人次及27.394萬架次，貨運量減少7.7%至450萬公噸。

機管局指出，在貨運方面，往來東南亞、中國內地及歐洲的貨運量跌幅最為明顥。由於客機起降量銳減，轉口貨運量仍然較低；但貨機起降量錄得比上年同期上升21.0%，出口及進口貨運量亦較去年同期增加7%及4%，與客運量跌幅相比，貨運量相對穩定，航空貨運服務需要仍然相對強勁。