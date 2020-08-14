屯門非法收債6個月77宗　16男女涉放高利貸及刑毀被捕

警方近日留意到屯門警區非法收債的案件有上升趨勢，由今年1月至6月期間，區內發生77宗案件，較去年同期上升57%。警方對案件進行分析，發現超過一半的案發地點位於公營屋苑，案發時間於下午5時至晚上9時之間，而借貸方法與一般借貸不同，借貸人從WhatsApp等手機應用程式收到借貸廣告，只需提供身份證的影印本及基本資料，不用露面即可從銀行戶口收到借款。

另外，警方亦留意到在疫情期間，有人到公眾場所聚賭，有不法分子主動接觸賭客，向他們提供高利貸服務以作賭款。當欠債人無力償還款項時，高利貸集團就會派人「追數」，以電話滋擾欠債人，甚至佯裝速遞員或外賣員，或尾隨住戶進入欠債人居住的大廈，進行貼大字報、淋紅油、堵塞鎖匙孔、傷人等行動。除此之外，有人會向欠債人的家人發送刑恐訊息，務求家人替欠債人還款。

有見及此，屯門警區一連七日(本月8日至14日)展開代號「所羅門」打擊非法收債行動，該行動分成兩部分，分別為宣傳教育及執法行動。警方於本周一(10日)與區內13間物業管理公司進行視像會議，與他們分享有關情報，希望前線保安員能截停可疑人士進入大廈犯案。另外，警方安排便裝警員不定時尾隨住戶進入大廈，以測試保安員的警覺性，突擊測試結果會以書面形式通知物業管理公司跟進，警民關係組亦會定時到大型屋苑派發傳單，呼籲市民謹慎理財。

執法行動方面，警方於過去7日一共拘捕14男2女(20至70歲)，部分人有黑幫背景，分別涉嫌以過高利率貸出款項、刑事毀壞、刑事恐嚇、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、經營街頭賭博場所、街頭聚賭等，檢獲的證物包括追數紙、強力膠水、漆油、賭具等。其中一宗涉及刑毀及刑恐的案件，一名欠債人的家人被加至WhatsApp群組，有人不斷強迫他們替欠債人還款，其家人抵受不住，總共償還200萬港元，惟其後仍然收到恐嚇短訊，有人甚至揚言要放火燒屋，家人於是報警。警方隨即展開調查，於前日(12日)在其家人居住的大廈外，拘捕一名形迹可疑男子，在他身上搜獲大量追數紙、強力膠水等，懷疑有人擬貼大字報，經深入調查後，有人亦涉嫌與發生在其他區的淋紅油案有關。

此外，警方留意到有人在屯門大興邨公共地方非法聚賭，該賭檔疑由黑幫經營，主持人會向賭客放債，警方遂於今午(14日)展開行動，搗破一個懷疑非法「13張」賭檔，拘捕賭檔主持人及10名賭客，他們分別涉嫌以過高利率貸出款項、經營街頭賭博場所及街頭聚賭，且以涉嫌違反「禁聚令」票控34名在賭檔附近圍觀的人士。警方正全力追查高利貸集團的幕後黑手，不排除將有更多人被捕。

為杜絕不法之徒進行非法收債活動及協助警方偵破罪案，警方呼籲保安員應防止未經授權人士進入大廈，並向陌生訪客進行登記，防止陌生人尾隨住戶進入大廈，業主及物業管理公司應在大廈出入口安裝高清閉路電視及提醒保安人員加強監察，居民如發現任何可疑人士，應立刻通知保安員或報警求助。