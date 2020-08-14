無業女攜彈珠發射器到元朗　藏武罪成囚6周

去年721元朗白衣人無差別攻擊市民後一星期，有市民到元朗示威，期間一名無業女子在元朗西鐵站附近，被搜出30粒波子和自製發射器。24歲被告劉曉敏否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（14日）在屯門法院被裁定罪成，遭判監6星期，但獲准保釋等候上訴。

雖然負責拘捕警誡被告的女警盧卓凝作供時，曾在休庭期間偷看其警員記事冊，但裁判官認為她是首次上庭作供，屬無心之失，加上作供並非記憶測試，控方在一定基礎下亦可要求法庭讓她翻看紀錄，故裁定盧是誠實可靠的證人。

裁判官並拒絕接納被告辯解，雖然她說涉案波子和發射器是用於大學劍擊隊訓練營的遊戲環節，她因疏於執拾才之放在袋內，惟案發時距離訓練營已有3個月之久，故她的說法並不合情理。況且她說因聽聞當日會有元朗白衣人才到現場，應已預計有機會受襲或被追截，故唯一推論是她打算用該些物品來傷人，遂判她罪成。

辯方求情指，被告對於有無辜市民，在元朗721白衣人施襲事件中被打致頭破血流感到心痛，但警察竟然沒有支援，此後一星期她仍未能消化情緒，故當她聽聞或有同類事件再發生後，才帶備防護裝備到現場。被告對未有執袋習慣感到後悔，否則她應可分辨到那些物品是攻擊性武器，她承諾不會重蹈覆轍。