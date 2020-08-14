政Whats噏：戴耀廷失飯碗開網上頻道吸金　政界斥換新舞台反中亂港

戴耀廷被港大解僱後搞網上頻道，被轟以另一個新舞台繼續反中亂港。

違法佔領行動(佔中)發起人之一的戴耀廷，上月籌辦立法會選舉民主派初選，事後被指涉嫌操控選舉，甚至違反《港區國安法》，戴近日接受電台訪問時承認，對於自己可能因違法而被捕感到誠惶誠恐。戴早前亦被香港大學解僱，飯碗不保後，就另闢新財路，搞咗個「法治重生」計劃，美其名叫大家付款訂閱資助佢，探討本港法治出路喎。

有政界人士就鬧爆戴耀廷巧立名目，利用網上平台搞變相眾籌，亦係換另一個新舞台繼續反中亂港，按道理警方國安處應該盡早調查，引用港區國安法的罪名拘捕戴咁話。

戴早前被港大即時解除佢嘅法律學院副教授永久教席職位，事後戴就話會向校監林鄭月娥上訴，但外界絕大多數估計上訴會被接納嘅機會好微，戴最終可能都要告上法庭。唔好以為戴垂死掙扎，係出乎佢意料之外，實情佢早在2015年港大校委會成員組成出現變化、同當初啟動程序檢視佢永久教席嘅去留時，已經心知肚明被人「叮」硬，咁戴依家仲要「死撐」嘅背後動機係咩呢？

「23萬監察」發言人王國興分析，戴參與咁多場反中亂港風波，加上依家本港政場上，建制民主陣營所代表嘅勢力仍在爭鬥，有時唔係話戴想走就可以走，形容戴係「百足之蟲，至死不僵」，死唔斷氣喎。

其實興哥咁講都有迹可尋，事緣戴在港大飯碗不保之後，就積極向市民同支持者推銷自己嘅網上專屬頻道，話大家可以透過每月付款訂閱其頻道，去一齊思考本港法治前路喎。換句話講，呢個所謂「法治重生」付費平台，會否係佢為自己重生嘅吸金平台呢？

對於戴呢個新平台，興哥就鬧爆，話冇咗港大個舞台去荼毒青年，就換另一個新舞台去反中亂港、滲透反對意識。興哥又指，既然依家港區國安法已經生效，而戴涉嫌觸犯有關法例嘅罪證亦確鑿，促請警方國安處盡早以港區國安法罪名拘捕戴。