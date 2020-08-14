疫情持續駿洋邨或未能如期交還　議員憂有邊入伙邊檢疫情況

新冠肺炎新增確診數字仍然高企，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今（14日）表示，原本預計在本月中停止運作的火炭駿洋邨檢疫中心，未必能如期歸還。議員田北辰引述消息指，駿洋邨第4、5座已於上月中交還房屋署，原定本月底通知居民取鎖匙，擔心第1、2及3座仍然有隔離人士入住，而第4、5座卻繼續入伙，要求政府最遲明日要暫停使用駿洋邨接收隔離入士。

田北辰表示，駿洋邨第4、5座上月中已交還房署，房署隨即展開修緝工作，原定本月下旬即可通知居民取鎖匙。他稱留意到防護中心在疫情記者會上提到駿洋邨或未能如期交還，認為意思是第1、2及3座將持續有檢疫人士入住。他擔心4、5座如期取鎖匙，則會出現同一邨內同時有居民及隔離人士居住，違背檢疫中心遠離民居的理念，「荒其大謬，絕不能接受」。

駿洋邨當區區議員麥梓健亦在其Facebook指出，房署早前通知他駿洋邨已完成執修工作，預料本月25日通知居民取鎖匙，對無法如期交還的消息感驚訝，批評食物及衞生局與房屋署之間毫無協調，「抗疫政策朝夕另改，居民永遠肉隨砧板上」。

公屋聯會亦批評政府未有兌現原定分2批交回單位的承諾及安排，認會必會引起有關居民極度不滿，促請政府盡快作出交代，釋除居民疑慮。