裝修工認罪但拒守服務令　遭斥僅口頭知錯還押候懲

去年10月27日有網民發起在尖沙咀舉行追究警暴集會，一名患過度活躍症的裝修工，當日因隨身攜有錘、鉗及噴霧劑等物品，早前承認有任何物品意圖摧毀財產罪，原本今日（14日）在九龍城法院接受判刑。不過，裁判官指報告反映被告「口頭話知錯」，卻又表示沒有興趣或時間履行社服令，遂決定撤銷其擔心將他收押至9月4日才判刑，期間除索取進一步感化及社服令報告外，同時索取更生中心、勞教中心、教導所及青少年罪犯評估委員會報告。

20歲被告鄭俊禧，被控於2019年10月27日，在尖沙咀梳士巴利道10號香港太空館外，管有一把錘子、兩個鉗子和一罐黑色噴霧劑，意圖在無合法辯解下使用該些物品，以摧毀或損壞屬於另一人的財產。

案情指，當日下午最多有逾千名示威者參與集會，單計梳士巴利花園已聚集約300人，當中包括被告。巡警發現被告形迹可疑，遂上前截查他，最終在他的背囊搜出涉案物品、一支可摺式行山杖及一些防護裝備。巡警遂將被告拘捕，警誡下被告保持緘默。

被告早前寫信向法庭求情指，過去一年社會動盪，他明白自己用錯了方法改變社會，所以已報讀青年學院的商科課程，希望法庭給他機會繼續進修。