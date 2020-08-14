工程師涉藏武器工具圖作案　因警證供分歧脫罪

25歲工程師被指去年11月2日，在灣仔管有電磨機電鑽對講機等物品，被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等3罪，他否認全部控罪，案件今（14日）在東區法院開審。但因控方傳召的警方證人都未曾提到有對講機，法庭惟有裁定被告的無牌管有無線電通訊器具罪表面證供不成立。至於餘下的管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀財物罪，亦因為警員的證供有分歧而被裁定罪名不成立。

25歲的工程師被告陳俊賢，被控於去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外，管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個錘子、四支螺絲批、一個電鑽及一套無線電收發器。

控方先傳召防暴警李家駿作供，他表示當日與一名督察截停黑衣黑背囊的被告，當時被告手中拿著工具袋。惟被告的背囊其實是橙色的，李就解釋當時背囊有黑色套套着，而那個套在混亂中已不翼而飛。

但之後控方傳召便衣警嚴凱華，他表示李家駿當日跟他說，涉案的工具袋是從被告背囊跌出。嚴並說他當時快速搜查兩個袋發現涉案物品，惟他未能說出當中有無線電器材。

由於兩名證人皆無法說出搜查到被告管有電訊器材，裁判官裁定此罪表證不成立，其餘兩罪則表證成立。被告沒自辯也不傳召證人，辯方律師陳辭時，批評兩名警員的證供均有疑點，例如李無法解釋被告背包的顏色為何由黑變橙，而工具袋究竟是被告拿在手中還是從背囊跌出，二人也沒有一致答案。

裁判官即時作出裁決，接納辯方的陳辭，認為法庭無法依靠兩名警員的證供，去確定案發經過及被告是否真的管有涉案物品，在疑點利益歸於被告的情況下，裁定餘下兩罪不成立。