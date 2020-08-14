疫情未受控　運輸業病毒檢測擴至涵蓋私人教車師傅

新冠肺炎疫情未受控，運輸署晚上(14日)宣布，由下周一(17日)起，為運輸業提供的新冠肺炎病毒檢測將擴展至專營巴士公司、街渡營辦商、指定駕駛學校、駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校的僱員，以及私人駕駛教師。

署方表示，檢測承辦商會下周一起會先向各專營巴士公司提供檢測套裝，巴士公司再安排向其僱員派發及收集，並會安排承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。至於街渡營辦商及其僱員，則可於下周二(18日)香港仔網球及壁球中心，或下周三(19日)到西貢壁球場即場登記及索取檢測套裝，之後將自行採集的咽喉拭子樣本交回收集點。場地開放時間為早上10時至下午2時。

而持有有效執照的私人駕駛教師，或持有由駕駛改進學校/公共小巴司機職前訓練學校發出的職員證或信函的員工，則於下周四、五(20、21日)，到何文田培正道駕駛考試中心登記及索取檢測套裝。場地開放時間為中午12時至傍晚6時。

另外，檢測承辦商亦會向指定駕駛學校提供檢測套裝，有關學校會安排向其駕駛教師及僱員派發及收集。

運輸署表示，檢測屬自願性質，費用全免，每名參與者只可透過計劃做一次檢測。檢測承辦商不會備存參與者的個人資料。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，及將個案轉交衞生防護中心跟進。