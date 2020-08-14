警荃灣冚非法麻雀賭檔　4女子被捕兼收告票

荃灣警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，今日(14日)下午4時許，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查荃灣大河道7號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，警方拘捕1名52歲姓林本地女子涉嫌「經營賭博場所」及3名年齡介乎35至52歲女子涉嫌「在賭博場所內賭博」。4名被捕女子同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員又檢獲2部電動麻雀機、4副麻雀及約8600港元賭款。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。