東方日報A1：壹傳媒股價癲足5日未停牌　各界疾呼證監徹查

連續五日股價如坐「過山車」的壹傳媒，昨日舉行股東周年大會後，管理層在記者會死撐因不能控制股價，故沒有主動停牌。公司主席兼大股東黎智英接受外媒訪問時着投資者不要買入壹傳媒股票，坦言公司的基本面無法支持最近的股價上漲趨勢。可是，分析員指該番言論如馬後炮，壹傳媒股價由本周最高位1.96元，大挫至昨日收市價0.4元，如投資者摸頂買入，每手帳面蝕1.56萬元，損失幅度近八成；又懷疑有人透過股價異動而另有所謀，促請監管機構仔細調查。政經界均批評證監會沒有適時出手處理及調查，保障投資者的效率太慢。

有不願具名的分析員表示，壹傳媒股價大幅升跌得快，質疑是否有人藉此掩飾一些利益輸送，甚至是一些在場外進行的交易協議。要達到這些目的，不一定直接透過股票的買賣和交收來進行，可以透過場外衍生工具來實現，而毋須即時向公眾披露，故不會即時在股東或董事的持股量變化上反映，或許要留待監管機構調查，才會知道真相。

壹傳媒股價繼續大上大落，周四收跌41%後，昨開市續跌9%，報0.345元，跌幅隨即擴至13%，低見0.33元，之後不足半小時內又一度抽升42%，高見0.54元，昨最終以0.4元收市。

東方日報就壹傳媒股價連日異動向監管機構查詢，其中證監會回覆指，對此不作評論。香港交易所發言人亦指，不評論個別公司或其股價走勢，但表示所有香港上市公司必須遵守《上市規則》。香港交易所一直監察市場，致力確保執行有關規則時的全面性、公平性和透明度。

不過，日前已有消息人士透露，證監會已聯同港交所向經紀查詢有關本周壹傳媒的股份交易資料，包括客戶身份及交易紀錄等。

有多名分析員俱直指，壹傳媒已錯過了最應該停牌的時間。其中，光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，周一（10日）壹傳媒多名高層被捕，但公司股份不主動停牌處理，在他過往的經驗中是少見及奇怪。

壹傳媒管理層昨日則解釋不主動停牌的原因，是因為不能控制股價。行政總裁張劍虹被問到公司多名董事被捕，日後可能未能履行職務，公司會否選定董事的替代人選，他表示一定會與董事會商討，如有合適人選將會對外公布。至於證監會有否與公司管理層接觸，張說不能透露任何有關證監會的事情。

黎智英則在股東會上強調，公司正進行不少長年期的計劃及項目。對於需否財務融資，黎表示集團毋須融資，會「靠自己」。

周一黎智英涉違反《港區國安法》被拘捕，當日壹傳媒股價開始大幅異動，更持續整個星期。顯示券商持倉而俗稱「花紙」的中央結算系統（CCASS）最新數據顯示，截至周二（11日）收市的券商倉位，三家散戶數目龐大的券商增倉量最多，其中兩大中資背景券商富途證券及中銀香港的持倉量，較黎被捕前分別增加4,778萬股及5,007萬股，另滙豐銀行的持倉亦增加了2,647萬股。

證券業協會主席徐聯安表示，壹傳媒股價大上大落超過十倍並不正常，不少投資者損手離場，股價異動牽涉投資者利益，認為執法部門應高度關注事件，並適時跟進，需要調查背後是否有大戶操控股價。

投資者權益關注組召集人陳仲翔則指，壹傳媒炒賣情況誇張，成交量大升，證監會應及時介入，不止限於勒令停牌，甚至可以參考熔斷機制提供冷靜期。陳批評證監會留意到市場有不正當行動，仍然沒有即時展開行動及調查去保障投資者權益，進度太慢，更要外界催促。

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