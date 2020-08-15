夏天自製香蕉「雪糕」　消暑又健康

炎炎夏日，市民進食各式各樣冰涼食品消暑，惟有營養師提醒，雪糕及汽水等或會令人不自覺攝取過多的糖分，而過量攝取糖分，有機會導致體重增加，從而引發各種健康問題，因此建議市民多喝清水解暑，亦可選擇以香蕉自家製無添加糖的「雪糕」，消暑之餘更加健康。

註冊營養師陸蕙華指，根據世界衞生組織建議，每人每日的糖分攝取量不應多於每日熱量總攝取量一成，若以該人士每日攝取2000卡能量為例，每日的糖分攝取量便不應超過50克。惟陸指出，市面上大部分有添加糖的飲品糖分皆偏高，以紙包檸檬茶為例，一包250毫升的飲品已含有逾6粒方糖，佔應攝取分量的一大半。

她建議，市民攝取水分時應盡量選擇無糖的飲品，若不喜歡飲用無味道的清水，市民亦可在清水中加入適量檸檬切片、青瓜切片或薄荷葉等，增加口感。而每個成年人每日應飲用6至8杯水，當氣溫上升或運動量較大時，應攝取更多水分。

至於消暑佳品雪糕亦含有不少脂肪和糖分，不宜多吃。根據衞生防護中心資料，每一百克的雲呢拿味雪糕已含有約21克糖及11克脂肪，佔每日膳食中應攝取糖分的近半，以及應攝取脂肪近兩成。

除冰涼飲品及甜品外，不少人會在夏天選擇享用冷麵、沙律等食物，但有關食品的醬汁亦有機會含有過多糖分，故陸建議市民外出用膳時，可要求食物和醬料分開送上，以更好控制攝取糖分的分量。

此外，她建議市民可以自製健康的小食消暑，例如急凍杧果、菠蘿及提子等，亦可以用攪拌機自製雪芭或時下流行的「Nice-Cream(香蕉製雪糕)」。

表：純素藍莓香蕉「雪糕」(2至3人量)

材料:

半杯 藍莓

一杯 香蕉片

一茶匙 檸檬汁（可省）

做法：

1. 將熟香蕉去皮切片，藍莓洗淨，放入冰格雪至硬身。

2. 將雪好的香蕉片放入可碎冰的攪拌機或食物處理器，攪拌成雪糕狀。

3. 放入藍莓和檸檬汁，再攪拌（攪拌期間建議用刮刀或攪拌棒輔助）。