華昇診斷指16個火眼實驗室準備就緒　數天後完成試運

政府將推出全民自願免費新冠病毒檢測，有份協助檢測的包括華大基因開設的華昇診斷中心。華昇診斷中心高層今(15日)接受一電台訪問時表示，根據為高危群組檢測經驗，實驗室絕不知道樣本誰屬，亦不存在將樣本基因運往其他地方，因實驗室只會收到貼有條碼的樣本樽，如檢測呈陽性會交衞生署跟進，陰性樣本則會銷毀，強調中心的電腦並無與政府合併使用。

華昇診斷續指，位於西環中山紀念公園體育館的16個「氣膜火眼實驗室」已經預備好，所需儀器亦差不多安裝完成，部分進入試運行階段，估計數天後便可完成，之後會再由衞生署人員進行測試，確保運作無問題，便可以啟用，具體啟用時間將配合政府的全民檢測計劃。

被問到會否嘗試先在港聘請化驗室工作人員，以配合加大檢測量，華昇診斷指香港很少這類人員，又指由港人出任的一級化驗師會按香港法律達致要求，而且現時不知道總共有多少名化驗人員處理全民檢測，加上檢測流程自動化，除檢測外亦有不少相對簡單的工序，如有出錯，一級化驗師需要負責。

華昇透露，現時每日做到13萬個樣本單管測試，如果混合5個樣本一起測試，每日可做到50萬個以上，24小時可以得出結果，但強調高危群組的樣本，主要都用單管測試的方式，最多都只會是三合一混樣檢測。而用咽拭子做混樣化驗，程序會較為簡單，但最終用哪種方式採集樣本，要由政府決定。

華昇又認為，推行「港康碼」有助經濟復甦，建議政府考慮提供費用較平的檢測，每14日做一次、每次數百港元，而透過大規摸檢測找出隱形患者，可為城市重開做準備。