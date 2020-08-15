曾國衞籲現屆議員重回議會　確認收到不少泛民初選投訴

全國人大常委會決定本港第6屆立法會延任不少於1年，政府昨(14日)已將安排刊憲，並撤銷早前中止立法會會期的決定。政制及內地事務局局長曾國衞今早(15日)表示，當局稍後會刊憲公布立會大會開會時間，呼籲現屆立法會全體議員能夠重回議會。他又稱，收到不少涉及泛民初選的投訴。

曾國衞今早出席一個電台節目，他感謝全國人大的決定，指相關做法合情合理、簡單直接，亦符合民意，而「延任不少於一年」的決定具有彈性。被問到當局會否就現屆立法會的議席空缺作補選時，曾指現時每日仍有數十宗本地感染個案，而補選牽涉至少200萬名選民，指「無理由一邊押後換屆選舉，一邊安排補選」。

人大決定現屆立法會所有議員皆能延任，曾國衞認為全部立法會議員均經合法選舉、公平公正產生，個別議員早前提交提名欲競逐連任時被取消參選資格(DQ)，是選舉主任按相關法例所作出的決定。他認為，議員應齊心合力應對疫情，希望並呼籲現屆立法會全體議員能夠重回議會。

港府早前表示，會向所有早前報名參選立法會選舉人士發放開支，12名被DQ的參選人除外，曾國衞今日解釋很快會發放指引。至於當局曾指泛民初選屬非法行為，泛民參選人會否亦獲發放涉初選的開支﹖曾強調政府多個部門早前收到許多投訴，故提醒泛民人士不要觸犯相關法例，至於會否發放相關開支，要視乎有關申報是否符合法定要求。