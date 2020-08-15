懶理壹傳媒股價瘋炒5日　政界轟涉意圖造市政府「扮鵪鶉」

壹傳媒的股價在公司主席兼大股東黎智英在周一(10日)涉違《港區國安法》被拘捕後大上大落，由本周的高位1.96港元，大挫至昨日(14日)收市價0.4港元，引起各界憂慮，質疑是有人藉此掩飾一些利益輸送，甚至是一些在場外進行的交易協議。有政界人士批評，政府在事件上「扮鵪鶉」，證監會及港交所亦罕有沒有發聲明及暫停交易、亦有人質疑「唔通壹傳媒係有特權咩」？

壹傳媒股價近日大幅異動，周四(13日)收跌41%後，昨開市續跌9%，報0.345港元，跌幅隨即擴至13%，低見0.33港元，之後不足半小時內又一度抽升42%，高見0.54港元，昨最終以0.4港元收市。雖證監會對此不作評論，但有傳證監會已聯同港交所向經紀查詢有關本周壹傳媒的股份交易資料。

壹傳媒股價連續5日股價如坐「過山車」，有分析員懷疑有人透過股價異動而另有所謀，促請監管機構仔細調查。光大新鴻基財富管理策略師溫傑近日亦坦言，周一壹傳媒多名高層被捕，但公司股份不主動停牌處理，在他過往的經驗中是少見及奇怪。

前議員、「23萬監察」發言人王國興表示，壹傳媒的股價過去5天內「舞高弄低」、明顯是有集團意圖「造市」，令某些人受益、某些人受損，他表示「非常不滿同強烈反對」，認為證監會及港交所應實施緊急措施，要求壹傳媒交代原因，並進行徹查，期間先暫停壹傳媒的買股票賣，以保障公眾的財產安全。

他又認為，事件亦涉及廉政公署，但近日該部門一直「無聲無氣」，質疑港交所、證監會及廉署對情況「隻眼開隻眼閉」，立下了「極惡劣的先例、造成嚴重的漏洞」，嚴重打擊香港作為國際金融中心的地位，認為事件是官員的「失職」。

議員葛珮帆表示，自周一起壹傳媒的股價急升已認為事件「不尋常」，令外界懷疑是否有人刻意造市，她亦收到不少市民的投訴及憂慮。實際上，壹傳媒多年來皆有錄得虧蝕、公司主席及多名高層被捕、業務的發展亦沒有重大突破，突然之間公司股票轉手及成交量急升，確令人不解。

葛認為，近日壹傳媒的股價回落，不少公眾皆有所損失，而涉事資金的去向、來源，非常需要徹查。她又指，證監會一直「出名嚴厲」，平日「有少少問題都要「打爛沙盆璺到豚」，但在是次事件中卻只稱不評論，質疑「唔通壹傳媒係有特權咩」？