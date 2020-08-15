新增12間食肆有確診者到訪　跑馬地馬場Hong Kong Kitchen上榜

據衞生防護中心公布，跑馬地馬場內一食肆月初曾有確診者到訪。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨晚(14日)更新確診者曾到訪的食肆及大廈名單，再多12間食肆上疫榜，當中除了有多間連鎖式快餐店外，更包括跑馬地馬場會員看台第2座Hong Kong Kitchen。

資料顯示，曾到訪Hong Kong Kitchen的確診者(編號為3937)，是一名10歲男童，他曾於8月3日到訪上述餐廳。Hong Kong Kitchen早前亦有一名女員工確診，馬會表示，她曾於本月1日及3日上班，值班時並無接觸任何會員，患者於本月7日確診。

「新增確診者到訪餐廳名單」

港島

●銅鑼灣國泰大廈 麥當勞

●銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop

●西營盤豐盛大廈 張三

●跑馬地馬場會員看台第2座 Hong Kong Kitchen

●杏花邨杏花新城 麥當勞

九龍

●旺角翠園大樓(二期) 聰記車仔麵

●九龍城土瓜灣道78A號 漢寶酒樓

●大角咀奧柏·御峯 彩翠軒酒家

新界

●沙田新城市廣場 BRICK LANE Deli

●天水圍T Town South 大家樂

●屯門良景商場 大快活

●葵涌德昌大廈 兄弟快餐廳