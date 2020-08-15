疫情未受控因檢測慢患者遲入院　許樹昌倡集中檢測高危群組

近日新冠肺炎疫情雖有所放緩，惟仍未「斷尾」，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(15日)於電台節目表示，現時疫情仍未受控，確診宗數連日維持雙位數，相信是與檢測速度慢、患者較遲獲安排入院，以及很多私人企業沒有實施在家工作有關。

許樹昌指，第三波疫情較之前難處理，是因政府「太鬆手」，例如5月時曾連續多天沒本地個案，在6月19日便放寬食肆限制措施，造成假象，令市民以為很安全，而且市民抗疫疲勞「大搞慶祝」，終導致疫情擴散。他認為，即使這一波疫情受控，仍應「漸進式」放寬食肆人數限制，最多只能8人一枱。

對於有證據顯示第三波爆發與豁免檢疫入境人士有關，許認為太多組別可獲豁免，未來應更審慎處理入境安排。他建議，旅客入境本港前3天，需要獲得陰性檢測證明，如果留港時間長，便應再接受檢測。許又指出，應要求抵港後短暫停留兩三天的機組人員，在酒店等候檢測結果，期間不可外出。

另外，許又認為，隨着本港檢測能力增加，應有目標地做檢測，而非漫無目的地做全民檢測，建議集中為高危群組檢測，以盡早識別隱形患者。