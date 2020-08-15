逾半前線醫護指人手裝備不足　工會促放寬特別津貼發放範圍

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，對醫療系統造成龐大壓力。有工會調查發現，前線醫護遇上人手不足、裝備不足等問題，促醫管局為前線醫護人員提供定期病毒檢測、放寬疫情特別津貼發放範圍等，提升員工保障。

香港醫療人員總工會於7月21日至8月5日進行問卷調查，訪問了826位前線醫護人員。結果顯示，51%受訪者認為自己工作部門人手不足；36%受訪者因為是緊密接觸者，須自行放假進行隔離及檢測；54%受訪者認為前線醫護人員裝備不足。

醫院管理局支援職系員工協會理事長吳偉玲表示，現時醫管局防疫物資存量緊絀，尤其是科、骨科等非隔離病房的科別。她又指，主管往往有限制用量，甚至曾出現抽血員為確診患者抽血，但沒有N95口罩的情況。

議員麥美娟建議政府考慮向內地採購口罩、或使用同等規格的替代品，確保醫護人員有足夠裝備。她又批評，醫管局人事制度「僵化、欠人性化」，因為疫情不少部門已抽掉了約10%人手到隔離病房及社區隔離設施，令醫護人員負擔更繁重。她建議醫管局招聘更多可彈性上班的在職或退休醫護，甚至邀請即將退休的醫護延任，紓緩人手不足的情況。

另外，工會副主席馮權國指，目前只有專責照顧確診病人的醫護人員(Dirty Team)有疫情特別津貼，其他醫護人員則須1個月內有三分之二的工作天與確診患者有接觸，方才獲發津貼，津貼一天500港元，而專責醫護團隊則有500港元住宿津貼。他認為該限制並不合理，建議醫管局為全部員工發放定額津貼，再根據他們與病患緊密接觸的程度發放額外津貼。

香港公共醫療員工協會理事李喜文則表示，她曾照顧一位發燒病人，該病人後來確診新冠肺炎，但主管卻着她出現病徵時，才到員工診所就醫，認為並不合理。馮指，醫管局應定期為全體員工進行病毒檢測，保障員工安全。工會亦建議醫管局擴大遙距醫療視像會診、加強支援社區隔離設施，減低員工染疫風險。