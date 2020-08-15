東網揭街市群鼠噬豬殼 　區議員批食環署無新招滅鼠

東網接連踢爆多個街市養「鼠」為患，近日更有兩個東九龍區街市先後被揭老鼠「圍噬豬殼」的情況，各地區的街坊因此聞「鼠」色變，亦有豬肉檔主指生意因而變差。有見及此，食物環境衞生署今(15日)表示已加強街市的防鼠措施，包括繼續在部分街市展開密集式滅鼠行動及放置捕鼠器等。有區議員批評食環署「無諗新招」滅鼠，僅作門面工夫應對，敦促該署應盡快研究新法，撲滅頑鼠。

食環署指出，目前已加強街市的防鼠措施，例如在部分街市包括紅磡及土瓜灣街市，展開為期3個月的密集式滅鼠行動，並每晚在街市結束營業後徹底清理垃圾及清洗街市通道和溝渠，消除老鼠的食物來源，又會在深宵時段於街市範圍放置大量捕鼠器，加強滅鼠。

觀塘區議員張培剛直斥食環署上述的加強版防鼠措施僅屬「平常該做的工作」，他形容日前「群鼠噬豬殼」事件猶如「打醒好多官員」，令政府得知街市惡劣的衞生環境，才令食環署作出此般門面工夫。張認為該署理應「諗多啲新招」滅鼠，如引入新科技等，「舉例署方清潔人員成日只用同一種老鼠藥，老鼠食開都唔（再）食啦！」

張又質疑該署於深宵時段放置大量捕鼠器，有機會傷人及其他小動物，「擺咁多好易有意外整到人，就算列出清晰警示都易誤傷貓狗。」他批評食環署工作出現疏忽，才導致老鼠數量一直有增無減，冀望政府要定期檢視及加強滅鼠工作，「唔係次次收到投訴先做嘢！」