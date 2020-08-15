多區連環爆疫　明起一連3日12街市提早關門深層清潔

多個街市在新冠肺炎疫情下淪為爆疫地點。食物環境衞生署今(15日)表示，為進一步加強轄下街市的清潔及消毒工作，在明日(16日)起一連3日會安排12個分別位於港島、九龍及新界區的公眾街市進行深層清潔消毒工作。該批街市將陸續提早1小時關閉，並於下午7時開始進行清潔。

率先於明日(16日)展開清潔的包括燈籠洲街市、北角街市、鯉魚門街市和北葵涌街市。而下周一包括愛秩序灣街市、梅窩街市、宜安街街市及西貢街市；下周二則包括鰂魚涌街市、坪洲街市、通州街臨時街市及洪水橋臨時街市。

食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街市的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市的整體衞生情況。該署亦會在街市外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約4小時。

食環署指出，過去數星期已額外安排40多個公眾街市提早關閉1小時以進行深層清潔消毒，由於疫情仍然嚴峻，會繼續安排轄下街市陸續進行清潔消毒，作為預防性措施，並密切留意轄下街市的情況，保障街市檔戶及市民的健康及安全。

此外，該署又指已於30個街市安裝體溫探測系統，會繼續在其他人流較多的街市安裝體溫探測系統，並由本月底開始分階段於40多個街市的公共地方及設施噴灑抗菌塗層。食環署同時正與機電工程署合力改善部分街市空氣流通的情況，並按實際需要在部分街市裝置水冷移動式空調機。