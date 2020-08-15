議員指有專責隊伍調查0僱員　保就業秘書處：代理人負責

補貼僱主支薪的保就業計劃，首期計劃有300多名僱主的承諾受薪僱員人數為0。有議員昨（14日）引述勞工及福利局局長羅致光指，政府有專責隊伍，主責調查第1期計劃中受薪僱員人數為0的公司。保就業計劃秘書處今（15日）表示，沒有就抽查僱主作覆核及實地視察工作成立專責隊，強調上述工作由計劃代理人負責，至今已抽查約200間僱主機構，其中包括「承諾受薪僱員人數」為0的僱主機構，有關工作仍在進行中。

秘書處指出，代理人會按申請者的公司大小等特質進行分類，並以風險為本的方式抽取需要實地視察的公司，例如收到相關舉報，有關工作仍在進行中。該處又指，沒有就上述工作成立專責隊，但覆檢小組會審視代理人就每一宗舉報個案提交的報告，以及指示秘書處如何回覆及跟進。

該處強調，完成調查工作後，會就首期計劃收到的舉報個案和跟進工作作總結，要求強積金受託人提供僱主於補貼期內相關強積金紀錄證明書，以核對僱主有否遵守有關守則及條款，並審視收到有關僱主裁員、減薪或強迫放無薪假的舉報調查結果。截至昨日，秘書處分別向勞工處及海關轉介52宗及1宗舉報或投訴個案，並向強積金管理局轉介5宗涉及僱主強積金供款相關的投訴個案。

另外，消息指，補貼今年9至11月工資的第2期計劃將在下周二（18日）公布申請詳情。秘書處表示，目標是8月底接受第2期計劃申請，並於9月開始發放補貼。