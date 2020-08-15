街市群鼠開餐全城嘩然　議員轟領展補鑊遲食環滅鼠不力

包括秀茂坪街市在內的兩個街市先後被揭群鼠「圍噬豬殼」。(朱先儒攝)

肺炎未止，鼠患又起，早前群鼠街市進食全豬宴引來全城嘩然，議員郭偉強聯同黨友鄧家彪今午(15日)到領展總部請願，就街市衞生情況惡劣表示關注，由職員負責接信。郭表示，對食物環境衞生署處理鼠患不力感到失望。

東網接連踢爆多個街市養「鼠」為患，近日更有兩個東九龍區街市先後被揭老鼠「圍噬豬殼」的情況，引起公眾不安。議員郭偉強表示，領展要求該肉檔停業並不等於一了百了，作為場主收貴租，領展應該負起責任恒常做好滅蟲滅鼠工作，而非出事後才「補鑊」。郭續稱，食環署亦應加強巡查，建議加裝閉路電視監察豬隻運送過程，挽回市民信心。

鄧家彪亦指出，領展街市租金昂貴，卻未能監察到街市衞生情況，管理有疏忽，而食環署街市有相同問題，署方自然責無旁貸，應就處理肉類、清潔濕街市制訂標準及執法。鄧續指，2019年鼠患指數創10年新高，情況十分嚴峻，街市本已有傳播新冠肺炎的風險，現再加上鼠患等衞生問題，街坊都非常徬徨，稱稍後亦會約見食環署，就事件作出跟進。