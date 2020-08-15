劏房戶投訴遭濫收水費不果　團體促設租務小組規管

劏房戶苦訴遭濫收水費，經濟負擔百上加斤。有關注團體形容目前情況如「十個劏房戶有九個半都經歷濫收水費」，指出雖水務署近年設立熱線供市民投訴，但有劏房戶向署方投訴並提供證據移，最終亦不獲受理，間接縱容業主繼續濫收。團體要求政府成立的劏房租務管制研究工作小組加快研究效率，並將禁止濫收水費相關條文納入研究範圍，務求進一步保障生活於水深火熱之中的劏房基層。

關注基層住屋聯席今(15日)舉行網上記者會，指出不少劏房戶每月水費開支是一般市民的數倍，主因是劏房業主自行安裝分錶計算水費，並自行釐定每度水的收費，濫收住戶費用以賺取最大利潤，令基層市民生活更為拮据。

聯席批評政府無力打擊劏房業主向租戶濫收水費，即使現時水務署明言濫收水費屬違例行為，又設立熱線供市民投訴，但劏房戶苦況仍然無日無之。聯席指出，得悉有劏房戶於今年1月經水務署作出投訴後，該署3次派員到單位搜證，並把證據提交予律政署，由律政署決定是否作出起訴。但事主至上月底卻收到水務署回覆稱律政署決定不起訴業主，令事主頓感投訴無門。聯席認為，事件反映政府部門間所產生的矛盾，導致租戶未能受到合理保障，變相縱容業主繼續濫收水費。

聯席促請相關部門正視問題，落力打擊業主濫收水費；同時建議劏房租務管制研究工作小組考慮在租管方面，加入規限業主按水務署準則收水費的元素，杜絕濫收情況出現。