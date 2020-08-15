月事不適影響工作表現　調查指70%僱主支持設生理假

不少在職女性因月事不適而影響工作。

香港不少女性於每月生理期間就算感到嚴重不適，都不敢明言或請假，有團體早前進行問卷調查，發現超過90%女僱員曾於生理期間感不適，並影響工作表現；約70%受訪僱主及90%受訪僱員贊成增設法定生理假期，團體要求政府、商界及本地企業參考周邊國家，考慮立法增設生理假期，為本地女僱員提供一個友善的生理期工作環境。

香港女青年商會在今年6月至8月期間，收集了755份問卷，受訪者主要介乎25至44歲，其中65%為女性。調查結果顯示，超過90%受訪僱員支持港府增設法定生理假期，更有約70%受訪僱主亦支持該法例。

另外，96%受訪女性於生理期間出現不適，包括下腹部疼痛、頭暈、腹瀉、全身倦怠等，亦有92%女僱員表示月經不適會對工作構成影響。雖然有近半數女性僱員曾因月經不適而需要請假看醫生或請病假，不過有26%人表示曾因此被僱主或主管歧視或埋怨。

香港女青年商會促政府、商界及本地企業參考南韓、日本、印尼等國家，考慮立法增設生理假期，提供一個友善的生理期工作環境，讓女性得到平等的機會，發揮潛能。