警破首宗比特幣櫃員機提款騙案　拘3人涉款22萬元

警方早前收到2間加密貨幣交易機構報案，指有人涉嫌多次利用比特幣櫃員機的漏洞，在未獲授權下提取現金，騙取超過22萬元。網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信警司指，經深入調查後，鎖定一個犯罪團夥，利用加密貨幣櫃員機的漏洞，在交易過程當中騙取超過了22萬港元，這是全港首宗針對加密貨幣櫃員機漏洞的騙案。

警方其後展開行動，分別在前日(13日)及昨日(14日)，於旺角區以「串謀欺詐」拘捕3名本地男子(26至55歲)，相信3人同屬一個詐騙集團，與本月11宗同類詐騙案件有關，涉款22.6萬港元，最高一宗案件涉款5.4萬港元。3名疑犯均報稱無業，輪留充當接洽、偵察、把風及提取現金等角色。警方亦檢獲6部手機及部分贓款，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

譚威信呼籲，加密貨幣使用者及服務供應商在進行加密貨幣交易時，應確定交易詳情，清楚核對及保留紀錄，並使用可靠的交易系統，以免招致損失。譚續指網罪科已就加密貨幣櫃員機的漏洞給予受害機構有關安全交易建議，受害機構同時會進行系統優化。譚稱交易貨幣過程需要一些核實證明，詐騙集團有機會使用一些方法去取得未被核實的證明。