曾被揭發表出位言論　考評局歷史科經理辭職　

捲入試題風波的考評局評核發展部經理楊穎宇，發電郵指已辭去職位。

應屆中學文憑試(DSE)歷史科試題風波餘波未了。消息指，考評局評核發展部經理、歷史科科目委員會秘書楊穎宇近日發電郵予學界人士，他已辭去有關職位，並感激過去能與各友好合作，惟未有提及辭職因由及何時離任。考評局回覆查詢指，不會評論內部人事的事宜。

楊穎宇在今屆歷史科開考前，被揭曾於社交網站發表「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」等言論，遭受抨擊。其後歷史科開考後被發現，有題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，教育局5月14日深夜發聲明，認為試題具引導性並予以譴責，「嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」。

教育局局長楊潤雄翌日召開記者會重申，答案沒討論空間，只有弊沒有利，並宣布已要求考評局取消該試題，考評局當晚回應指，撤題影響考生成績，影響深遠，惟一周後考評局宣布取消試題，指試題偏離學習及評估目標，會按考生其餘題目的表現估算分數。

另外，考評局評核發展部高級經理（通識）盧家耀於5月中時，被傳媒揭發他曾於社交網站發布「林鄭下台」、「林鄭滾蛋」等貼文，其後他與下屬經理梁紫艷以「可能出現的政治理由」為由辭職，生效日期為本月16日。據知，其中一名接任的是基督教宣道會宣基中學通識科教師樊詩琪，目前已在考評局上班。

樊詩琪曾任通識教育教師聯會幹事4年，2015至2017年擔任九龍東聯絡人、2017至2019年則轉任秘書，樊現時任職基督教宣道會宣基中學，任教通識教育和專題研習。