火眼實驗室料啟用在即 有市民憂內地醫護質素參差

新冠肺炎疫情持續反覆，政府將推出全民自願免費新冠病毒檢測，其負責機構的內地檢測機構華大基因已於西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」，以應付眾多的病毒檢測。東網記者今日(15日)到場視察，發現已陸續有職員運送物資入內，亦有市民憂慮檢測工作的透明度不足，故不會考慮接受全民檢測。

東網記者到中山紀念公園體育館的火眼實驗室外圍視察，發現人流不多，只有數名市民經過，亦有三輛警車在館外看守，上午約11時許，分別有5名職員運送數箱物資及電腦用品進體育館內。

據悉，火眼實驗室的所需儀器亦差不多安裝完成，部分進入試運行階段，估計數天後可完成，之後會再由衞生署人員進行測試，確保運作無問題，便可以啟用，具體啟用時間將配合政府的全民檢測計劃

市民李小姐表示，全民檢測的用意雖合理，但政府應做好危機管理的工作，確保其措施是長遠有助抗疫，又自覺已做好防疫措施，並未需要作檢測。她續指，香港的醫療團隊及專家已十分出色，質疑內地檢測人員的質素是否能媲美香港。她又懷疑檢測工作的透明度，擔心個人資料會被偷取，故即使有必要檢測，也會選擇私營診所或醫院。

蔡小姐認為全民檢測有其必要性，有助尋找隱形病人，但擔心所有市民均接受檢測，或會增加傳播的風險。加上港府久未公布有關措施的詳細資料，她認為應盡快向大眾提供資訊，以減低其爭議性，及增加市民對檢測工作的信心，故自己暫未必會作測試。