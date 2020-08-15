港區國安法：警察福利基金資產管理由滙豐轉交行　主席否認與政治有關

美國早前對部分本港官員實施制裁，當中包括作為多個警察信託基金負責人的警務處處長鄧炳強。「警察子女教育信託基金」及「警察教育及福利信託基金」的基金管理委員會委員主席李秀恒今(15日)表示，不擔心中美角力會影響基金，透露今年年初已將資產管理公司由滙豐銀行轉為交通銀行，但強調因節省管理費，無關政治。

據兩個基金近期年報所示，「警察子女教育信託基金」有約1.341百萬美元(折合約1.05千萬港元)金融資產；「警察教育及福利信託基金」有約61萬美元(折合約4.8百萬港元)金融資產，分別佔整體資產約10%。

李秀恒對東網解釋，今年年初已轉走該2個基金的資產管理公司，主要是由滙豐銀行的管理費有所調整，始會轉換銀行。他指基金主要處理警察子女的教育、進修等，因此不擔心中美角力及美國制裁會影響基金運作。

警方回覆東網查詢時表示，警察子女教育信託基金及警察教育及福利信託基金分别根據香港法例第1119章《警察子女教育信託基金條例》及香港法例第1120章《警察教育及福利信託基金條例》設立。

警方又指，有關法例制定條文，設立管理委員會協助管理基金及投資諮詢委員會就基金資產投資的事宜提供意見。基金管理委員會定期監察資金需求和管理，而基金投資諮詢委員會則定期檢討用以監察信託基金投資活動的指引，以管理金融方面的風險。