亞航苦主聯盟接逾400宗求助　涉款60萬港元擬入稟索償

新冠肺炎疫情重挫航空業，早前有一批市民指購入亞洲航空機票後未能退款。協助有關苦主的油尖旺區議員林兆彬昨(14日)表示，上月底成立的「亞航機票苦主大聯盟」至今已接獲超過400宗求助個案，估計金額涉60萬港元。林指追討過程中，亞航態度惡劣，下一步行動將入稟小額錢債審裁處追討亞航。

林表示，過去2星期已向亞航、消費者委會、海關、商務及經濟發展局、特首辦、旅遊業議會、機場管理局及馬來西亞駐港總領事館等機構求助，又形容追討過程中，亞航態度惡劣，疑把責任推卸至一間旅行社。他稱，消委員會正跟進經其轉介的400多宗個案，尖沙咀警署亦正就其中約30宗個案展開調查，僅極少個案成功獲退款。

根據亞航最新回應有關苦主，指已安排一個駐廣州客戶服務團隊聯絡人，直接與消委會跟進和處理案件。亞航稱已與消委會建立了一個有關亞航對香港客戶的響應時間表的協議框架，並已按要求對相關個案進行評估，並在許多情況下使用其酌情決定權向客戶退款，包括購買往返香港機票的客戶。