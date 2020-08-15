政Whats噏：民主派戀棧立會權位　轉口風「傾向」延任　

民主派近日已開始轉口風話傾向延任一年立法會，被指唔捨得薪酬及任滿酬金。

全國人大常委會早前通過決定，讓現屆立法會繼續履行職責不少於1年，任期至第7屆立法會成立為止。由公布一刻開始，外界就將目光聚焦在一班民主派議員身上，關注佢哋會否集體總辭杯葛「真空期」議會，其中熱血公民鄭松泰率先表態留任，但其他民主派就一直扭扭擰擰，話要進一步了解民意後再作決定喎，但實際就似乎好想留任，事關近日已經開始轉晒口風，話「傾向」延任，唔通係唔捨得逾120萬港元薪酬及逾70萬港元任滿酬金？

民主派喺人大通過決定當日，發表聯合聲明話要從不同渠道了解民意，詳細研究後再決定去留，但話口未完，鄭松泰就決定留任，成為民主派首人表態。至於其他民主派議員對於去留問題，至今未有肯定說法，但大多都話有市民擔心民主派一旦不續任，若政府提出「惡法」，議會會失去反對聲音，聲言今次唔容易決定，現階段要聆聽市民意見，甚至話會同早前勝出初選嘅參選人交流吓喎。

不過，公民黨(公文袋)主席梁家傑早以個人身份表示，傾向民主派「上車」(延任)，至今日(14日)再喺電台提到，民主派議員有機會繼續留在議會，話拒絕會好奇怪，連議會平台都放棄，民主運動就難以繼續；又話擔心政府可能會為明年立法會選舉提供新安排，好似在大灣區設票站、郵遞選票及設關愛隊等，冇咗佢哋監察，政府就可以「長驅直進、直搗黃龍」。咁睇嚟，民主派十有八九都會留任喇。

其實全國人大常委譚耀宗已預料，民主派會接受延任1年，唔會出現總辭及杯葛局面；基本法委員會副主任譚惠珠亦相信民主派會搵到「好理由」重返議會；建制派議員陸頌雄、葛珮帆等同樣認為民主派總辭機率不大，甚至有話民主派為咗薪酬及任滿酬金，又點會捨得放棄吖。

不過，睇番公文袋早前初選花費至少300萬港元，3名成員就被裁定提名無效，分分鐘不獲發還選舉開支。政制及內地事務局局長曾國衞尋日都話，政府早前收到好多有關民主派初選嘅投訴，已提醒佢哋唔好觸犯法例，至於會否發放相關選舉開支津貼，就要視乎有關申報係咪符合法定要求。公文袋搞到周身債，唔怪得大家都睇死佢哋唔會辭任喇。

對於被指唔捨得議員薪酬，公文袋議員譚文豪就話薪酬不在考慮之列，咁既然唔係考慮範圍，之前已有人提出叫佢哋捐薪同市民共度時艱，又或者將未來1年薪金分1半畀初選出線者，唔知今次繼續留任嘅話，係未願意咁做呢？

其實到現時為止，仍未知議員任滿酬金如何安排，若民主派選擇辭任，又會唔會冇晒15%任滿酬金？立法會主席梁君彥就話，過往任滿酬金會喺9月底發放畀議員，但今年點安排就未知，究竟係9月先派咗4年嘅任滿酬金先，定1年後1次過畀5年任滿酬金呢？都未有定案，要睇政府點安排，不過唔擔心啦，仲有時間咁話。

至於民主派係咪因為唔捨得任滿酬金，所以唔會辭任，梁君彥就笑言，議員延任1年估計都照出糧，應該唔捨得約120萬港元嘅一年酬金，多過啲任滿酬金喎。