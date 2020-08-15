港鐵大圍站名錶劫案2男落網　警檢犯案刀棍贓物未尋回

警偵破港鐵大圍站名錶劫案拘捕2名男子。沙田警區刑事總督察潘岳謙表示，本月4日案發後，經翻查附近閉路電視片段後，確定賊人犯案後登上停泊於積運街套有假牌的白色私家車離去。警方於翌日凌晨時分，在東涌文東路發現涉案白色私家車，在車內檢獲用作打劫工具的伸縮棍、利刀、和賊人犯案時穿着的衣物、及被搶去的名錶的證書。同日，警方在粉嶺祥華邨以涉嫌串謀行劫，拘捕一名姓吳(20歲)涉案男車主。

其後，警方經深入調查後，成功鎖定其中一名行兇者身份，在昨日(14日)於天水圍一間酒店，以涉行劫拘捕一名姓黃(20歲)男子，他為持伸縮棍行劫的賊人，警方同時檢獲2部手提電話及4萬港元現金。2名疑犯報稱侍應及無業，朋友關係，均有黑社會背景。黃暫被控一項行劫罪，下周一(17日)到沙田裁判法院提堂。

警方正通緝另外一名行兇者，不排除有更多人被捕，而涉案名錶尚未尋回。潘提醒市民，進行網上交易活動時，應核實對方身份，了解對方可信性，留意對方交易記錄及買賣評級。如果對對方身份有所懷疑應馬上停止交易。

當日下午5時許，一名姓吳(47歲)工程師相約一名男子在港鐵大圍站交收名錶，期間兩名賊人分別持伸縮棍及一把約18吋長利刀，搶去受害人裝有價值約27萬港元名錶的袋子，並多次利用武器襲擊事主，事主身體多處受傷，經搶救後沒有生命危險，沙田警區重案組接手調查。