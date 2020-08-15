上年度八大畢業生失業率創10年新高　人力顧問料今年求職更難

暴疫夾擊敲響畢業生就業哀歌，隨時「畢業變失業」！本港去年出現修例風波，隨後再爆發新冠肺炎疫情，本地經濟嚴重受挫，連帶增加畢業生求職難度。最新資料顯示，本港8所政府資助大學2018至19年度共有432名畢業生失業，失業率達2.4%，創10年新高。有資深人力資源顧問預料，今年全職空缺較去年大跌逾半，畢業生求職更見困難，提醒應屆畢業生「唔好咁揀擇」，應考慮調低薪金要求。

大學教育資助委員會最新資料顯示，截至去年底，2018至19年度八大全日制學士畢業生21,068人，該會向18,365人調查求職情況，14,256人全職就業，佔整體77.6%；805人就業不足，佔4.4%。調查發現整體畢業生的平均年薪27萬港元，月薪約為22,500港元。受訪者失業率為2.4%，當中香港城市大學有129人失業，佔總數約30%，為八大最多。至於2017至18年八大畢業生的失業人數有313人，失業率為1.7%。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，畢業生其中一個優勢在於工資較低，以往部分僱主會「請咗試下先」，惟現時經濟下滑，不少企業相繼凍結職位或裁員，料近期不少具經驗的打工仔降低薪金要求，令畢業生求職較為輸蝕，部分因此改為報讀進修課程，延至明年才就職。

他又指，城大的學術排名不俗，估計其畢業生失業率較高，與該校的學科結構有關。他解釋，香港教育大學等學校設有不少專門科目，學生甫畢業即可投身有關行業，城大相對較少專科，在勞工市場持續惡化的情況下，競爭愈趨激烈，部分畢業生或難以即時覓得心儀工作。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠亦表示，疫情對勞工市場的影響，較去年社會運動來得廣泛，各行各業營利下降，減少招聘人數。加上不少企業為避疫改為在家工作，難以進行相關培訓，「無理由一請返來就在家工作」，預料全職空缺較去年大跌逾半。

蘇表示，據其了解今年大學畢業生一般入職薪金為1.4萬港元，惟有畢業生曾要求1.8萬港元月薪，最終不獲聘請，認為勞工市場惡化，求職愈趨困難，現時情況是「人求工，而非工求人」，提醒畢業生應事先了解工作的「市價」，保守填寫入職薪金要求，以免失去工作機會。