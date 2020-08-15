紅磡後巷堆20米「垃圾山」逾月無人理　街坊憂爆疫

本港疫情仍稍微回穩，但近日爆出多單衞生隱患。繼街市被揭有「老鼠樂園」後，紅磡後巷今日(15日)又指出現「垃圾山」。紅磡環興街出現連綿20米長的垃圾堆，傳出陣陣異味，「垃圾山」更被稱已存在至少1個月未有人清理，街坊紛紛批評當局懶理，置市民健康不顧。

東網記者在紅磡環興街現場可見，垃圾堆連綿20米長，混雜了床褥、傢俱、電器等，垃圾堆佔後巷的一大半，市民亦要側身經過，垃圾堆有2米高，發出陣陣異味。有街坊陳小姐指該垃圾山情況已持續了至少1個月，平常有食環署職員經過亦未有清理。她指自己曾向部門投訴，但是被對方叫她「隻眼開、隻眼閉」，批評現時疫情當前，政府部門懶理，是不顧市民健康。

街坊李先生指明明每天亦有管理公司的保安巡邏，但視垃圾山如無物；居於涉事後巷樓上的黃先生表示，非常擔心情況，他指現時疫情已避免外出，但擔心囤積垃圾會影響附近的衞生風險。

當區區議員李軒朗表示，情況已持續1個月有多，他指由於該處為市區重建區的項目，大部分樓層已人去樓空，只剩下少量住客，被清空的垃圾被隨意棄置在後巷。他指該後巷屬私人地方，業權屬馬頭圍道附近兩雙連大廈，惟大廈並無業主立案法團。他指早前曾與食環署溝通，但對方態度消極，只願意清理廚餘，李形容情況極不理想，現時仍在跟進中。