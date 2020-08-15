索罟群島水中現44個魚飼料膠袋　環團促調查來源及檢控

保護海洋生態人人有責。繼早前多個海灘出現垃圾後，大嶼山西南方的索罟群島亦有不少垃圾，包括口罩、塑膠垃圾和大型魚飼料等。有環保組織表示過往曾在該島發現大量垃圾，包括大型垃圾如電視及冰箱等，嚴重影響海洋生態導致動物死亡，認爲相關部門應調查垃圾來源，並採取適當行動。東網正向海事處查詢。

OceansAsia研究總監Teale Phelps Bondaroff表示，與家人到訪索罟群島時，發現除了口罩和塑膠垃圾外，在水中更有多達44個大型魚飼料袋，部分更埋在沙堆中。他續指，早前在愉景灣及南丫島西海岸亦發現大量類似袋子，認為是次魚飼料袋來自附近的水產養殖場，並促請相關部門調查這些垃圾來源，並對肇事者採取適當行動。

他明言，今次發現的大型塑料製的魚飼料袋顯然來自附近的水產養殖場，並正嘗試縮小範圍偵查下去。他認為海洋垃圾及其污染效果是無分國界的，很難確定來源，但知道該批垃圾必定是來自附近，例如是餐飲公司及特定餐廳所使用的食品包裝。

另外，他強調海洋垃圾嚴重影響海洋生態及物種，現時每天均有超過800萬件垃圾進入海洋，垃圾一旦進入海洋環境就不會消失，例如塑膠會分解成愈來愈小的碎片（微塑膠），對環境和動物造成嚴重影響，較大的塑膠片則可能纏住海洋動物，導致肢體被截斷。

他建議市民可以盡量減少使用塑膠製品，從源頭上減少對塑膠的消耗，而企業則應該對海洋垃圾加強關注。

食物環境衞生署回覆指，負責非憲報公布泳灘和沿岸地區的垃圾清理工作，並會派員定期巡視索罟群島非憲報公布泳灘。除每月一次的清理行動外，會視乎實際需要增加清理頻次。