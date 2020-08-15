警荃灣冚非法麻雀賭檔　8男女被捕兼收「禁聚令」告票

荃灣警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查，今日（15日）下午4時許展開代號「犁庭掃穴」的打擊非法賭博行動，突擊搜查川龍街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警員拘捕一名60歲姓周本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，另外3男4女，年齡介乎30至58歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。被捕男女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方於行動中檢獲約750元賭款、5張麻雀枱及10副麻雀，被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。