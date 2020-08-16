房委總部1個月3人中招　房署1名首席技術主任染疫

確診的1名房署首席技術主任，其辦公室位於何文田房委會總部。

房屋署表示，昨晚(15日)得悉一名首席技術主任確診2019冠狀病毒病。他正在醫院接受治療。該名人員的辦公室地點位於何文田香港房屋委員會總部第三座7樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。他最近一次上班日期為8月13日。

該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施。房署會繼續積極配合衞生防護中心的檢疫措施。該名人員的工作地點亦已按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

上月16日及22日，房屋署先後有兩名高級技術主任確診新冠肺炎，兩人的辦公地點，均同在何文田香港房屋委員會總部第三座7樓，今次確診的首席技術主任，不排除與早前確診的兩名高級技術主任為緊密接觸者。

房屋署在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。房屋署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。