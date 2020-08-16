警方嚴打黃賭毒　反轉天水圍元朗拘89人

元朗警區刑事部及元朗分區特遣隊，根據線報及經調查後，昨日(15日)凌晨2時許進行打擊非法賭博行動，突擊搜查安寧路及西堤街兩個單位，搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔。一名66歲姓周男子及一名67歲姓劉男子涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外33名男子及33名女子(27至68歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。68名被捕男女亦涉嫌違反「禁聚令」。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。警員將徵詢法律意見，考慮向所有被捕男女作出檢控或票控。行動中，檢獲7張麻雀枱、14副麻雀及約5,600港元賭款。

此外，元朗警區反三合會行動組，於前日(14日)凌晨2時許，在天水圍進行反毒品行動，突擊搜查區內兩個酒店房間，並於房間內檢獲約25克懷疑「冰」毒、少量懷疑氯胺酮、兩個懷疑「冰」壺、一個電子磅、一批懷疑吸食毒品工具及一批包裝工具。行動中檢獲的毒品總值約13,000港元。警員在單位內拘捕3名男子及3名女子(27至31歲)，涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，另外一名21歲女子則涉嫌「藏毒」被捕。當中一名31歲男子及一名27歲女子已被暫控一項「販毒」罪及一項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪；案件已於昨日（15日）在屯門裁判法院提堂，其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

同日下午約5時，元朗警區特別職務隊在區內展開掃黃行動，派員喬裝顧客，在壽富街搗破兩間賣淫場所，警員檢獲一批證物，包括避孕套、潤滑劑、毛巾、內衣及6張足浴床。一名48歲姓楊女子，涉嫌「管理賣淫場所」及「協助未獲授權進境者停留香港」被捕，一名27歲非法入境的內地女子，則涉嫌「管理賣淫場所」、「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」被捕。

其後，警員亦拘捕4名年齡介乎27至36歲非法入境的內地女子，涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」及「非法入境者接受僱傭工作」。所有被捕女子已被扣留調查。案件將於明日(17日)在屯門裁判法院提堂。該兩名賣淫場所負責人及其餘被捕女子，另涉嫌違反「禁聚令」。警員將徵詢法律意見，考慮向所有被捕女子作出檢控或票控。

另外，天水圍分區人員在前日(13日)下午展開打擊非法街頭賭博行動，在俊宏軒一休憩處打擊街頭聚賭，拘捕8名男子(60至82歲)，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，被捕男子亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，檢獲一副撲克牌及小量賭款。8名被捕男子則已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。