東方日報A1：第3輪補鑊掟百億　健康碼拖到11月

港府抗疫不力，救市無方，動用七百一十億元向每名市民派一萬元救市，卻放寬禁令漏招引發第三波疫情，迫令密鑼緊鼓推出的旅遊復甦計劃及港版健康碼擱置，眼見內地及澳門互通，本港卻深陷疫困遠遠落後，本港旅遊餐飲零售全告「冚旗等打救」。據悉，旅遊業界近日與政府達成共識，獲當局推第三輪防疫抗疫基金再補漏，按旅行社規模發放資助，估計多個行業會要求再補漏發放資助，預期耗資超過百億元，而煞停的港版健康碼指望最快十一月重推。政府發言人回覆指，政務司司長和財政司司長會聆聽各界意見，制訂具體支援方案。

政府首兩輪防疫抗疫基金先後撥款一千六百多億元支援各行各業，雖有涵蓋旅遊業界，但向每間持牌旅行代理商發放的津貼上限僅為廿萬元，對中大型旅行社來說只是杯水車薪。面對持續嚴峻的疫情，旅遊業界上周五會見商務及經濟發展局局長邱騰華，會上有共識政府將向旅遊業發放第三輪防疫抗疫基金。

據悉，針對旅遊業的第三輪防疫抗疫基金，將對原有支援延期半年，並向旅行社的支援增加至與旅行社全職員工數量掛鈎，為旅行社發放等同政府為旅行社每位受聘全職員工保就業支援金額的總數。因仍屬初步商討，未有具體的撥款金額，立法會財務委員會將於暑假提早開會討論相關撥款。商經局回覆指，政府會繼續與旅遊業議會和業界保持聯絡，按需要推出適當措施。

為營救旅遊界啟動的第三輪防疫抗疫基金，正正是社會未受惠第一及二輪基金不同行業的訴求，期望當局啟動新一輪基金協助渡過難關，現時有望推出，未曾受惠的行業會向當局提出援助訴求，預料新一輪基金的開支會愈滾愈大，隨時估計會涉及過百億元。

另外，政府原定今年七月推出港版健康碼，持健康碼人士可在粵港澳三地互通，但因第三波疫情爆發而擱置。業界認為當局可趁全民檢測計劃的開展，研究重啟港版健康碼，但政府發言人回應指，全民檢測與健康碼是兩個完全不同的計劃，不存在接受檢測者陰性就會獲發健康碼。

不過，消息指港府仍在研究重新啟動港版健康碼，期望疫情在這兩個月受控後，最快十一月落實粵港澳三地互通健康碼使用，但港區健康碼仍存在市民個人私隱資料保障的質疑和挑戰。

旅遊業界議員姚思榮表示，第三波爆疫以來，出入境遊及本地遊陷入史無前例困境，情況會延續到明年，政府兩輪防疫抗疫基金的支援將於十一月屆滿，業界看不到前景，極需第三輪資助。他又指，一間擁有六百名員工的大型旅行社，每月基本開支動輒百萬元，認為政府早前發放上限為廿萬元的旅行社津貼，遠遠不足以應付開支，建議第三輪補貼如與旅行社規模掛鈎，資助金額應達每間旅行社開支的三分之一。

對於港版健康碼，旅遊業促進會總幹事崔定邦指，內地及澳門經已可以健康碼互通，若本港遲遲不啟動，則處於落後角色，認為當局應提供誘因或以獎勵方式鼓勵港人參與全民篩查，讓分隔兩地的家庭、必要的商務人員，可以盡快登記港版健康碼，港府同時設法釋除私隱疑慮，在成功控疫下，讓經濟早日重啟。

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