我有正能量﹕畫破紅塵　困境下反思自身理想

常言道：「人生不如意事十常八九」，生活在世，難免會遇上傷心失落的事。有藝術家以塵埃為主角，創作一幅幅插畫，透過微塵的話語安慰人心，希望身處逆境的人可獲一點慰藉。他寄語大眾像塵埃一樣隨風而行，學習在不確定性中找尋自己的價值。

「每個人都對每一件事有既定印象，但塵沒有，塵可以成為任何一樣嘢。」社交平台「Dustykid」作者Rap訴說，近8年來創作以塵埃為主角的插畫，就像在讀者身邊，陪同走過高山低谷。插畫散發正能量，多年來鼓舞人心，惟Rap透露成為插畫家之前曾面對不少難關，「塵改變唔到世界，只可以隨風而飄，但塵亦很堅毅，經歷不少故事。」

Rap呷下一口水，徐徐說出自己的故事。他曾當設計師、外賣員及電話調查員等，每天營營役役，即使每份工都混得不錯，卻不感快樂。Rap坦言在工作中沒甚麼得着，期間不斷反問自己「到底我做緊啲咩？」他感覺工作彷彿成為生活的全部，追追趕趕，沒有為自己留點空間。直至有日捱不住，「我記得做侍應嗰時，試過想幫老婆婆，但過程中反而自己身體出現一些狀況，攤咗喺地半個鐘。」當生命出現不確定性，他說休養時期反思，才明白自己想要甚麼，希望把握時間建立更好的自己。

雖然小時候並非特別喜好畫畫，但善於畫畫的他說，當上插畫家可以表達他心中的想法，「畫Dustykid係好開心，因為可以暢所欲言。」雖然讀者對他的作品或有不同理解，在Rap心中，Dustykid是一個陪伴者的角色，在氣餒時會說「你經已很勇敢」為人打氣；在動盪時教人活得逍遙。

這粒微塵為生活帶點甜，Rap寄語港人在困苦中找尋樂趣，放慢腳步，慢慢思索自己的目的地，「我就係喺困苦嘅時候寫吓書，表達一下自己嘅感覺。」每一段經歷都會讓人成長，帶着笑容走過吧。

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