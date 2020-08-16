羅致光：擬改例增私營安老院員工比例　不會直接資助

香港資助安老院宿位不足，輪候人數愈來愈多，輪候時間愈來愈長，惟勞工及福利局局長羅致光今(16日)在網誌重申，政府不會將所有私營安老院變成資助安老院，但計劃以增加「買位」及改例代替，以提升法定員工比例和人均樓面面積標準。期望今年年底前可提交條例草案給立法會。

對於坊間有意見，認為政府應資助私營安老院。羅明言感到「莫名其妙」，質疑是否要「將公帑送給私營機構」，指現時會以「買位」及容許用「院舍券」的長者入住甲一級私營安老院，已間接資助有質素的院舍，是透過「錢跟人走」而非直接資助。

他又重提，2019-20年度，政府便會啟動興建19間安老院，就算今天可以變魔術令院舍可以即時興建好，還要額外12倍的數量，才勉強可以滿足今天的需求。他指會「多管齊下、千方百計、寸土必爭」以應對不斷增加的院舍需求。

死因庭日前裁定4年前牛頭角劍橋護老院一名男院友，被發現肛門塞有紗布等異物，其後不治，是他死於自然，但斥社署監管護老院不力。羅回應指，相關問題已作出改善。自2014年開展的《安老服務計劃方案》制定工作後，社署已就部分建議進行改善工作，例如將違規安老院舍「黑名單」上載至網頁、聘用退休紀律部隊人員調查懷疑違規個案等。