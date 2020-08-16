發展局推見習生計劃　鼓勵在職培訓樹藝人才

香港不時有大樹倒塌造成人命傷亡的意外發生，針對香港園藝人才短缺，發展局局長黃偉綸今(16日)在網誌表示，城市林務發展基金的「學習資助計劃」上月中起接受申請，藉此鼓勵年輕人投身樹藝及園藝業，全面提升從業員的專業水平，以保持城市林木健康。

黃偉綸續指，基金下的見習生計劃亦於上周一(10日)起，接受僱主申請，以鼓勵僱主僱用樹藝和樹木管理課程的畢業生，提供在職培訓的機會，為他們日後成為合資格樹藝師及攀樹員鋪路，預計每年將有約100名相關業生受惠。黃強調，樹藝和園藝業在香港是較新的行業，仍在發展階段，當局會透過不同資助計劃，提升業內人士的專業水平。

現已完成香港樹木學會「綜合攀樹證書」的梁逸發指，他用了3個月時間修畢整個課程，內容包括攀樹技巧和如何在樹上安全工作，他現已取得屬資歷架構第3級的認可資歷，將會申請學習資助計劃，進修「電油鏈鋸使用及保養和樹木修剪證書」課程。梁坦言，在酷熱天氣下攀爬，有時會有猶如中暑的感覺，學員要靠堅強的意志，捱過適應期。不過，他提到前年颱風山竹襲港後，政府投放更多資源促進行業可持續發展，有信心將有更多晉升前景。

發展局綠化、園境及樹木管理組樹木管理主任曾國安表示，香港的樹藝和園藝業人才短缺，樹藝師和樹藝技工的情況尤其嚴重，估計截至2015年，本港只有約2300位樹藝從業員，認為學習資助計劃將每年惠及約300名學生，有助填補現時的空缺。