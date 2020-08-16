新增16間確診者曾到訪的食肆 大家樂3分店上榜
2020年08月16日 11:44
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曾有確診者到訪大家樂的不同分店。
本港昨(15日)新增46宗確診新冠肺炎個案，至今累計出現4407宗。衞生防護中心公布最新確診者的行程，再多16間食肆曾有患者到訪，涉及多間大型連鎖食店，包括大家樂位於沙田及元朗的3間店，MX位於馬頭涌道的分店，此外位於旺角達利商業大廈的豪大大雞排也上榜。
新增16間確診者曾到訪的食肆名單
九龍
●尖沙咀赫德道19-23號 萬豚屋
●油麻地達利商業大廈 豪大大雞排
●深水埗樂年花園 檸檬廊
●葵青葵涌廣場 孖寶車仔麵
●九龍城美善大廈 聯發餐廳小廚
●九龍城馬頭涌道42-46號 美心MX
●九龍灣MegaBox Antoshimo Café & Bakery
●觀塘翠屏(北)邨 百份百餐廳
新界
●沙田金禧花園金禧商場 大家樂
●沙田瀝源廣場 吉野家
●沙田瀝源邨 百樂麵包製造店
●沙田頌安商場 大家樂
●沙田頌安商場 吉野家
●沙田頌安商場 八囍牛雜粉麵
●元朗形點II大家樂
●屯門山景商場車厘子餅店
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