新增16間確診者曾到訪的食肆 大家樂3分店上榜

曾有確診者到訪大家樂的不同分店。

本港昨(15日)新增46宗確診新冠肺炎個案，至今累計出現4407宗。衞生防護中心公布最新確診者的行程，再多16間食肆曾有患者到訪，涉及多間大型連鎖食店，包括大家樂位於沙田及元朗的3間店，MX位於馬頭涌道的分店，此外位於旺角達利商業大廈的豪大大雞排也上榜。

新增16間確診者曾到訪的食肆名單

九龍

●尖沙咀赫德道19-23號 萬豚屋

●油麻地達利商業大廈 豪大大雞排

●深水埗樂年花園 檸檬廊

●葵青葵涌廣場 孖寶車仔麵

●九龍城美善大廈 聯發餐廳小廚

●九龍城馬頭涌道42-46號 美心MX

●九龍灣MegaBox Antoshimo Café & Bakery

●觀塘翠屏(北)邨 百份百餐廳

新界

●沙田金禧花園金禧商場 大家樂

●沙田瀝源廣場 吉野家

●沙田瀝源邨 百樂麵包製造店

●沙田頌安商場 大家樂

●沙田頌安商場 吉野家

●沙田頌安商場 八囍牛雜粉麵

●元朗形點II大家樂

●屯門山景商場車厘子餅店