學生設計「自動補水器」阻隔排水渠病菌　可維持3星期滿水

IVE土木工程高級文憑的三位學生在其講師(右一)帶領下，設計「U型隔氣彎管自動補水器」。

U型排水渠缺水可傳播病毒！有學生團隊針對住宅單位排水渠的U型隔氣彎管的儲水問題，以創新思維設計一個監測U型隔氣彎管儲水量，和自動補水功能的「自動補水器」裝置，應用於家居防疫上，幫助較健忘或身體狀況欠佳的長者提升家居衞生水平。市建局將借出轄下安置大廈的其中一個空置單位，讓學生團隊為樣品進行實地測試及改良。

市區重建局與香港專業教育學院(IVE)及香港知專設計學院(HKDI)合辦創意工程及建築設計比賽，以土瓜灣舊區作為研究題材，讓青年人透過深入了解該區長者的居住和生活情況，提出創意設計。

市建局行政總監韋志成今(16日) 在網誌指，其中一組參賽學生構思的「自動補水器」。該裝置是通過計算超聲波碰到彎管內水位，及反射回感應器的時間，量度管內貯水量是否足夠或已乾涸，並附帶一個電子注水器的貯水箱，當超聲波感應器量度到彎管的水位較低時，會自動將貯水箱內的清水注入彎管，直至U型隔氣彎管有足夠的貯水，阻隔病菌才停止。貯水箱注滿水後，足夠為一般單位使用約3星期。

韋續指，市建局將借出轄下安置大廈一個空置單位，交由學生團隊為「自動補水器」樣品進行第一階段實地測試，就裝置的設計進行優化，提升裝置操作上的穩定性和耐用度，完成產品的優化後，當局亦會配合團隊展開下一階段較大範圍的測試，了解裝置在更多住宅單位和不同類型的排水渠口及隔氣彎管設計下的使用效能。