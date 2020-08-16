經濟衰退超預期　陳茂波冀普及自願檢測恢復安全出行

香港經濟受新冠肺炎疫情嚴重打擊，財政司司長陳茂波今(16日)撰寫網誌表示，受疫情打擊、環球經濟深度衰退及中美摩擦升溫的影響，這次經濟衰退的深度和時間都超出預期，並深明各行各業均承受着不同程度的痛感，政府正研究如何加強支援，惟這些支援措施能發揮的作用始終有限而短暫，惟有盡快重啟經濟，才能協助大中小企和打工仔恢復正常的收入。

他指，政府早前下調今年經濟預測至收縮6%至8%，該估算已計及過去兩輪的防疫抗疫基金和財政預算案的紓困措施，涉2800億港元，相當於本地生產總值約10%，對經濟下行提供約5%的緩衝作用，惟經濟何時才重見曙光，關鍵是做好防疫工作，新增確診個案何時大幅回落，巿民生活和經濟活動可逐步恢復正常。

陳續指，未來一段時間社會須適應與新冠病毒共存的新常態，香港需要「兩條腿走路」，既有效控疫，又能力保經濟。他認為要成功抗疫，需具備進行大規模檢測的能力和有足夠的隔離治療設施，而政府已加強為高風險群組進行檢測，下一步希望透過普及自願檢測計劃，中斷潛在傳播鏈，盡速讓市民恢復安全的出行與生活，從而最大程度恢復經濟的動力。疫情受控，香港才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。

他又稱，抗疫基金措施令政府本年度的預算赤字增加至近2900億港元，財政儲備亦由今年3月底時的1萬多億降至8000多億港元，面對如此難關，政府需財政上審慎行事，確保公帑運用得宜，避免財政儲備急速萎縮，以維護本港的金融穩定。