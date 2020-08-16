無懼美國港貨須標「中國製造」　商界籲繼續高舉「香港製造」優勢

美國總統特朗普早前宣布取消香港的特殊待遇，指所有從香港進口貨品，下月25日起必須標示為「中國製造」(「Made in China」)，以明確展示其為原產自中國，意味關稅或與內地貨相同。中華廠商聯合會行政總裁楊立門今早（16日）出席電視節目時表示，香港應在「中國製造」的前提下繼續高舉「香港製造」的優勢，擁有自己的品牌。

對於會否擔心《港區國安法》的出現影響投資者的信心，楊反指投資者可能因美國政府的強硬態度而不敢到美國投資。楊認為若事實證明港區國安法實施後，政府並不會隨意拘捕市民或針對美資公司，隨着時間過去投資者會對香港重拾信心。

香港正面臨第3波新冠肺炎疫情衝擊，楊指政府早前推出的保就業措施將於今年11月結束，惟未見經濟能在今年內復甦，故希望政府能推出新一輪支援措施，又建議若政府推出新一輪保就業計劃，可針對幫助中小型企業。楊又指，雖然部分港商由內地回港可豁免14天檢疫，惟從香港到內地仍要隔離14天，希望港府能與內地商討盡快推出粵港澳健康碼。