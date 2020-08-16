疫市外賣生意料增3倍至150億元　食肆趁平租開外賣店搶客

港府接連推出禁聚令及禁堂食令等防疫措施，大大打擊食肆堂食生意。有業界人士透露，近期不少食店外賣生意急增，部分更窺準商機，趁租金回落約30%至40%，打算疫市擴張，以較低廉成本開設專營外賣的分店，開拓不同地區客源及攻佔外賣市場，預料未來外賣的市場份額或會大增3倍至150億港元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，對於大型食肆如酒樓等，外賣生意的盈利微不足道，但對部分售賣容易烹調食物的店舖，例如包點或蒸飯等，生意則有增長，部分更計劃開設外賣分店。他解釋，開設一間正式餐廳成本約為100萬至200萬港元，而小型外賣店則因不設廚房，只有簡單翻熱食物的設備，成本大減至數10萬港元；加上本港店舖租金回落，部分租金更激減約30%至40%，對店主而言負擔不算太大。

黃又指，以往外賣生意市場份額僅約50億港元，預料疫情下或大增至150億港元，相信可吸引部分「租緊大鋪」、最受禁堂食令影響的食店改變經營模式，考慮縮減舖位並開拓外賣市場。除利潤可觀外，黃認為開設外賣店亦可吸納不同地區客源，有助打響品牌名氣。