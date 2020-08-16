議員指全港鼠患嚴重　業界斥食環署滅鼠只做「門面工夫」

近日鼠患問題全城關注！早前群鼠街市進食全豬宴引來全城嘩然，工聯會議員郭偉強聯同黨友鄧家彪、業界代表陳展明今(16日)就事件會見傳媒。郭表示，是次事件雖然發生在領展旗下商場，惟發現全港鼠患問題皆嚴重。業界則批評食物環境衞生署滅鼠工作不力，導致事件發生。

近日有兩個東九龍區街市先後被揭老鼠「圍噬豬殼」的情況，引起公眾不安。郭表示，已要求領展加強監管，除要求違規處理豬殼的商户停業外，亦應將屢犯的商户資料交予食環署作出更嚴厲處分，例如停牌、檢控等，領展同意於旗下街市加裝閉路電視以供搜證之用。郭強調，是次個別事件雖發生於領展街市，惟全港鼠患都非常嚴重。

香港生豬肉食業職工會理事長陳展明批評，食環署只做「門面工夫」，一年兩次的滅鼠宣傳，由近年鼠患嚴重可見其成效不張。陳續指，領展、食環應要有適當行動，恢復市民對街市衞生的信心。

對於被曝光鼠患嚴重的秀茂坪街市，鄧家彪直言，該街市面積較大，進行清潔滅鼠工作不應只處理街市範圍，而應處理整個屋邨的範圍。鄧續指，估計老鼠來自街市渠管，已向領展提出，要求零售商應將豬殼進一步包裝，避免直接暴露於空氣之中。

郭、鄧表示希望本星期內能與食環署進行會面，商討社區滅鼠清潔工作，惟食環對會面時間未有共識。