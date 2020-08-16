疫情下55%照顧者情緒失控　團體籲加強家居支援服務

李女士過去數月照顧患有專注力不足及過度活躍症的小兒子，壓力大增。

新冠肺炎疫情持續逾大半年，期間學生須提早放暑假、日間支援及部分家居支援服務亦要暫停，照顧者壓力大增。有團體本月初在網上訪問797名照顧者，發現77%受訪者感到孤獨及非常孤獨；54%為提供照顧無法外出；55%曾出現情緒失控問題。團體認為，疫情下不少有特殊需要人士長時間留家避疫，行為及情緒管理能力倒退，與照顧者形成「困獸鬥」局面，要求政府加強家居支援服務、發放額外的照顧者津貼、並以網上及視像形式關注他們的需要。

有議員本月3日至11日訪問797名殘疾人士、長期病患和特殊教育需要學童等的照顧者，當中近80%受訪者的照顧對象出現情緒及行為問題；54%只能與照顧對象困在家中，完全沒有外出，主要原因是擔心照顧對象不懂自我保護；55%曾出現情況緒失控問題。

育有2名兒子的照顧者李女士指出，她的丈夫今年1月到外地出差，其後因該地爆發疫情封鎖出入境，至今未能回港，過去7個月只能自行照顧患有專注力不足及過度活躍症的小兒。她指，自己既要在家工作，同時亦要照顧2名兒子，每日只有6小時睡眠時間，壓力大增，感到十分無助。

議員指出，調查反映不少照顧者家庭出現「困獸鬥」情況，影響情緒健康，亦可能會增加雙方衝突及受傷機會，認為當局不能暫停社區支援服務，應局部開放中心支援服務，並提供額外資助，讓特殊需要人士在家接受治療及訓練服務，以減輕有關家庭面對的困難。