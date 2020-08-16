不滿設火眼實驗室供內地機構檢測　多名區議員抗議遭票控

香港新冠肺炎疫情反覆，負責全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因，早前於西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」。多名區議員今早(16日)到體育館外抗議，質疑政府做法是破壞香港醫療專業和信譽，惟期間遭警方指他們違反禁聚令，在多次警告和爭論後，至少8名區議員被票控。

中西區區議員黃永志、荃灣區議員譚凱邦等至少8名區議員到體育館外抗議，在區議員發言期間，有警員在現場作出警告，指他們違反禁聚令，譚凱邦則手持咽拭子採樣套裝，指在執行區議員職務，提供抗疫資訊，又指現場的區議員未有聚集，但警員續稱他們違反禁聚令，並以橙帶設封鎖線，包圍在場的區議員和記者，稱已多次警告將票控在場區議員，並要求記者出示記者證和身份證作登記。

遭票控期間，仍有多名區議員繼續與警方理論，警員一度稱要沒收區議員手持的大聲公。譚凱邦則指其兩名助理亦遭票控，會到法庭作抗辯。

黃永志指，區議會曾就體育館事宜召開特別會議討論，但政府未有任何回應，包括可否入內視察，希望政府可安排區議員與食物及衞生局局長陳肇始會面，又指曾在區內進行民意調查，結果顯示大多數居民均表示對體育館用作實驗室一事並不知情，對此非常擔心。譚凱邦則指，香港醫護受過專業訓練，而內地檢測人員則沒有在香港接受訓練，又指本地醫院向市民收集樣本後，卻交到中資機構作檢測，擔心一旦出現有樣本檢測出錯，會令香港醫生聲譽受損。