城大4學者獲研資局撥2300萬　發展科學研究

香港城市大學今日(16日)宣布，獲研究資助局新設立的「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」撥款逾2300萬港元，用作資助4位城大學者進行研究。款項將用作動理學方程組的數學理論、柔性電子技術、納米力學及應變工程，以及創新發光技術的研究。

數學系講座教授楊彤被授予「研資局高級研究學者」，將利用資助發展可用於研究包含Vlasov-Maxwell-Boltzmann方程組、Vlasov-Nordstrom-Fokker-Planck方程組等動理學方程組解的性態和流體動力學極限的分析技巧。

材料科學及工程學系教授何頌賢獲選為「研資局研究學者」，將研發機械柔性負電容納米線電晶體陣列及集成電路，藉此制定設計指引和建立多功能而具成本效益的平台，以大規模開發高效能且耗電量低的電子器件。研究成果將擴大柔性電子技術的應用，惠及健康護理、建造工程、物聯網及人工智能。

材料科學及工程學系副教授王鋒同樣獲選為「研資局研究學者」，將專注研究交流電電致發光，以發展高效及可持續發光方案。

機械工程學系副教授陸洋亦獲選為「研資局研究學者」，將研究鑽石、矽及碳化矽等數種共價晶體固體在納米尺度下的力學和變形行為。