警打擊非法入境賣淫集團　拘14人包括6內地女

警方發現歹徒為逃避14天強制檢疫，於是利用大嶼山靠近珠江口的地理優勢，以裝上大馬力引擎的快艇，在晚上時分由內地經水路運送性工作者非法進入香港，然後安排他們到各區的酒店進行非法賣淫活動。

經深入調查及情報分析後，警方由上周一至上周六(10至15日)，進行代號「揭月」打擊非法入境及賣淫行動，出動新界南總區刑事部、反黑組、衝鋒隊、各區特別職務隊、水警總區刑事部、水警西分區及入境處特遣隊人員，在大嶼山一帶拘捕多名非法入境者，以及協助非法入境者來港的本地人，同時在不同地區的酒店拘捕數名非法入境的性工作者，總被捕人數為14人，行動中檢獲一艘裝上3個大馬力引擎的快艇、一輛輕型貨車、小量現金及一批避孕藥等。

14名被捕人士分別為8男6女(23至67歲)，其中5名男子(32至67歲)是香港居民，涉嫌協助及教唆非法入境、阻礙警務人員執行職務、停牌期間駕駛等被捕，部分人有黑幫背景，疑負責接應非法入境者及安排交通工具。其餘3男6女(23至36歲)均為非法入境者，6名女子均為性工作者，來港從事非法賣淫活動，不排除他們擬向嫖客提供高風險的性服務；另外3名男子來港動機暫時未明，他們均來自廣西，而且身形瘦削，不排除來港進行爆竊活動。

警方表示，案中被捕的非法入境者均沒有接受強制檢疫，大大提高新冠肺炎傳播風險，而根據調查所得，犯罪團夥運作約兩個月，已被瓦解，警方會繼續打擊有關非法活動。警方羈押被捕人士期間，會對他們進行初步評估，如量度體溫等，以檢查是否有病徵，如有需要會將被捕人士送往醫院接受檢測。